Méconnaissable après “Harry Potter”, cet acteur est heureux que personne ne le reconnaisse

Transformation de l'acteur Harry Melling dans Harry Potter

Accro à Netflix, vous êtes peut-être tombé sans le savoir sur Harry Melling, l’interprète de Dudley Dursley dans la saga “Harry Potter”. Aujourd'hui, l’acteur britannique de 31 ans a bien changé, à tel point que peu de gens le reconnaissent. Une “bénédiction” pour le jeune homme, qui considère avoir droit à un nouveau départ dans sa carrière.





Depuis le début de la pandémie de coronavirus, trois programmes mettant en scène Harry Melling ont été ajoutés sur Netflix: le film d’action “The Old Guard”, le thriller “The Devil All The Time” et la série “The Queen’s Gambit”. “J’espère que les gens ne se lasseront pas de moi”, a déclaré l’acteur dans une interview pour le site People. Mais honnêtement, c’est juste une coïncidence géniale et étrange que, malheureusement, les gens ne puissent pas sortir et comptent donc sur Netflix. Cela a donc été un événement vraiment étrange et merveilleux”.





Durant le tournage des films Harry Potter, qui a duré plus de dix ans au total, Harry Melling a perdu beaucup de poids. La production avait d’ailleurs envisagé d’engager un autre acteur pour interpréter le rôle de Dudley Dursley dans la première partie des “Reliques de la mort”, avant de lui faire porter un costume afin qu’il conserve son rôle. Aujourd'hui, cette transformation lui permet de connaître un “nouveau départ” au cinéma. “Je pense que l’une des bénédictions (...) a été le fait que je n’ai pas été reconnu. J’avais ce passé, de faire partie des films, mais j’avais aussi l’impression d’avoir l’opportunité de provoquer en quelque sorte un nouveau départ, ce qui, à mon avis, est utile.”





