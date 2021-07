Meghan et Harry baptiseront-ils leur fille Lilibet au Royaume-Uni ?

Plus d'un mois après la naissance de la fille des Sussex, les rumeurs vont bon train concernant l'organisation d'un supposé baptême.



Retirés aux Etats-Unis depuis plus d'un an, et détachés de la famille royale britannique après de vives tensions, le prince Harry et Meghan Markle décideront-ils de faire baptiser leur fille dans les prochaines semaines ? Les rumeurs vont en tout cas bon train sur une supposée organisation de l'événement outre-Manche.



D'après les informations rapportées le 16 juillet 2021 par le «Daily Mail», les Sussex pourraient effectivement revenir au Royaume-Uni pour faire baptiser leur petite Lilibet (née le 4 juin dernier), comme ils l'avaient fait pour leur fils Archie en 2019. Leur volonté ? Donner ainsi la possibilité à la reine, gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, d'être présente à l'événement. La bonne tenue de celui-ci dépendra toutefois fortement des restrictions en cours liées à la crise sanitaire. «(Lors de son dernier passage en Angleterre) Harry a dit à plusieurs personnes qu'ils voulaient que Lili soit baptisée à Windsor, tout comme son frère. Ils sont heureux d'attendre que les circonstances le permettent», a-t-on confié.



Ces nouvelles révélations viennent contredire les précédentes rumeurs qui avaient laissé entendre que les Sussex pouvaient, au choix, soit décider de faire baptiser leur fille aux Etats-Unis, soit de se passer d'un baptême. S'ils confirment l'organisation d'un baptême à Windsor, ce sera la première fois que Meghan fera son retour au pays après le «Megxit». Le prince Harry est plus récemment revenu à Londres début juillet pour l'inauguration d'une statue honorant sa mère Diana. Un événement auquel il avait assisté avec son frère le prince William.