Meghan et Harry quittent Los Angeles: ils ont secrètement acheté leur première maison

Meghan Markle et Prince Harry

Après Londres, Toronto et Los Angeles, le couple a pris la direction d’une autre ville américaine. Cette fois-ci, Meghan et Harry comptent bien y poser leurs valises pour un bon bout de temps. En effet, les parents du petit Archie ont acheté ensemble leur première maison, révèle le site Page Six.

Depuis le printemps, Meghan et Harry résidaient à Los Angeles, tentant ainsi d’échapper aux tabloïds britanniques. Mais la ville américaine était encore trop agitée selon eux. Les époux ont donc décidé de déménager pour se rendre dans une autre ville de Californie: Santa Barbara. Ils auraient d’ailleurs acheté leur première maison ensemble là-bas.





Depuis juillet

Et le déménagement ne daterait pas d’hier. Le couple aurait quitté Los Angeles dès le début du mois de juillet. Une source raconte à Page Six: “Ils ne sont pas dans la maison d’amis d’Oprah Winfrey ou de qui que ce soit. Ils ont acheté leur maison eux-mêmes. C’est ici qu’ils veulent continuer leur vie post-Royaume-Uni.” Elle ajoute: “C’est un moment très spécial pour eux en tant que couple et tant que famille. Ils ont enfin une vie privée depuis six semaines.”





Le début d’une nouvelle vie

“Harry et Meghan n’ont jamais eu l’intention de s’installer définitivement à Los Angeles. C’était simplement un bon endroit pour eux quand ils sont arrivés aux États-Unis, car ils étaient proches de la mère de Meghan”, raconte cette même source. Et le couple n’a pas choisi sa maison au hasard, chaque aspect de la demeure a été étudié. “Ils ont réfléchi sérieusement et ont tout étudié. C’est l’endroit où ils prévoient d’être heureux, de se faire de bons amis et d’élever Archie, en lui donnant la chance de jouer avec d’autres enfants de son âge.”