Meghan Markle accusée d’avoir plagié un documentaire Netflix pour un discours

Meghan Markle, épouse du Prince Harry

Meghan Markle est accusée d’avoir plagié le documentaire de Netflix “The Social Dilemma” pour un discours sur la dépendance aux réseaux sociaux. Certaines personnes ont en effet souligné que le discours de la duchesse prononcé lors d'une conférence en ligne du magazine Fortune ressemblait étrangement au film.

La semaine dernière, Meghan Markle était invitée à s’exprimer lors du Sommet des femmes les plus puissantes du magazine Fortune. La duchesse en a profité pour dénoncer les dangers des réseaux sociaux: “Il y a très peu de choses dans le monde où vous êtes considérés comme un ‘utilisateur’. Les personnes dépendantes à la drogue et celles qui sont sur les réseaux sociaux sont appelées ‘utilisateurs’”, a-t-elle notamment déclaré. “Je ne veux pas dire qu’une personne sur Twitter ou Instagram équivaut à une personne qui se bat contre une dépendance à l’héroïne, par exemple. Bien sûr que non. Mais il existe des parallèles réels et indéniables. “

Des propos similaires au discours du statisticien Edward Tufte dans le documentaire diffusé sur Netflix, “The Social Dilemma”, qui explique: “Il n’y a que deux industries qui appellent leurs clients ‘utilisateurs’: les drogues illégales et les réseaux sociaux”.