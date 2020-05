Meghan Markle et Harry : pourquoi ils craignent pour la sécurité de leur fils Archie

Depuis qu'ils sont installés à Los Angeles, Meghan Markle et le prince Harry brillent pas leur discrétion, limitant au maximum leurs déplacements dans les rues de la ville pour éviter les photographes envahissants. Les époux de Sussex seraient surtout inquiets pour la sécurité de leur fils Archie, après des tentatives incroyables de violation de leur vie privée à l'intérieur même de leur résidence...





Pour leur petit Archie, Meghan Markle et le prince Harry ne reculent devant aucun obstacle. Installés dans la luxueuse villa de Beverly Hills d'un célèbre acteur et réalisateur américain, les époux de Sussex ont vu rouge lorsque des drones ont survolé leur résidence pour tenter de violer leur intimité. Un incident qui se serait produit à cinq reprises au mois de mai, obligeant le couple à alerter les services de police de Los Angeles, qui prennent très au sérieux les potentiels menaces sur les Sussex.





Particulièrement inquiets pour la sécurité de leurs fils Archie, qui fêtait récemment son premier anniversaire, Meghan et Harry redoublent désormais de vigilance. Une situation désolante selon l'un des amis du couple, qui a confié au Daily Express : "Meghan a reçu des menaces de mort au moment de son mariage donc ils ne prennent pas ces nouvelles tentatives à la légère. Vous imaginiez ce que vous ressentiriez à sa place ? D'avoir des drones qui volent au-dessus de votre tête, parfois seulement à 6 mètres au-dessus de vous, alors que vous essayez juste de jouer avec votre enfant ?".





Seuls contre tous ?





S'ils ont gagné une liberté inestimable en s'installant à Los Angeles et en quittant le Royaume-Uni et la monarchie qui les étouffait, Meghan Markle et le prince Harry accumulent néanmoins les problèmes à gérer qui paralysent leur épanouissement total. Tensions avec la famille royale, dettes qui s'accumulent, paparazzis sur le dos... Autant de facteurs qui rendent difficile la nouvelle vie des Sussex, pourtant déterminés à aller de l'avant après deux années émotionnellement chaotiques.