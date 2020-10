Meghan Markle, personne la plus harcelée en 2019: “J’ai failli ne pas y survivre”

Meghan Markle, épouse du Prince Harry

Meghan Markle et le prince Harry participaient ce samedi au podcast “Teenager Therapy” à l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale. La maman d’Archie y explique l’effet dévastateur qu’a eu le harcèlement sur son bien-être.

Le prince Harry s’était insurgé face au harcèlement que subit son épouse aussi bien par les tabloïds que sur les réseaux sociaux. Dans le podcast Teenager Therapy, Meghan Markle s’est confiée sur la détresse psychologique qu’elle a vécue en 2019.

“Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de communication, mais c’est aussi un endroit où il y a beaucoup de déconnections. Je peux en parler personnellement, on m’a dit qu’en 2019, j’ai été la personne la plus trollée dans le monde entier, homme ou femme”, a-t-elle expliqué.





Insurmontable

“Pourtant, durant huit mois de cette année-là, je ne me suis même pas montrée. J’étais en congé maternité, ou avec mon bébé. Mais tout ce qui a été fabriqué, tous les mensonges, j’ai failli ne pas y survivre. Et c’est tellement énorme que vous ne pouvez même pas savoir ce que ça fait, parce que peu importe que vous avez 15 ou 25 ans, si des gens disent des choses sur vous, qui ne sont pas vraies, cela ne peut que faire du mal à votre santé mentale”, a-t-elle avoué.