Meghan Markle se confie comme rarement sur sa relation avec Elizabeth II: “Je suis très fière”

Dans une interview-fleuve accordée au magazine Variety, Meghan Markle a accepté de se confier comme rarement sur sa relation avec la défunte reine Elizabeth II. “Je suis très fière de pouvoir dire que j’avais une relation chaleureuse avec la souveraine”, a notamment déclaré la femme du prince Harry.





À l’origine, cette interview avec le magazine Variety était destinée à célébrer la carrière et les nouveaux projets de Meghan Markle et de son mari le prince Harry. Mais suite au décès de la reine Elizabeth II, survenu le 8 septembre dernier, l’ex-actrice a accepté de rediriger l’entretien vers quelque chose de plus personnel en évoquant notamment sa relation avec la défunte monarque. “Après la fin officielle de la période de deuil pour la monarchie britannique, Meghan Markle a accepté de répondre à de nouvelles questions sur son expérience dans la famille royale. Même si elle s’inquiétait du fait que ses déclarations puissent détourner l’attention du public, elle souhaitait tout même célébrer l’héritage laissé par la souveraine”, explique le journaliste qui a réalisé l’entretien.





Dans les colonnes de Variety, Meghan Markle a raconté combien elle se sentait reconnaissante d’avoir pu être aux côtés de son mari pour le soutenir lors du décès de la Reine. “C’était tellement beau de voir l’héritage que sa grand-mère a pu laisser derrière elle. Tout cet amour autour d’elle. Elle est un exemple brillant de leadership féminin. Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu passer du temps avec elle et apprendre à la connaître. Bien sûr, le deuil est une période compliquée, mais Harry tente de rester optimiste, il me dit souvent: ‘Maintenant, elle est avec son mari’”, explique la duchesse de Sussex.





“Je suis très fière”

La femme du prince Harry est également revenue sur son premier engagement officiel aux côtés de la Reine, alors qu’elle faisait ses premiers pas dans la famille royale britannique. “Je me souviens à quel point c’était extraordinaire. Je me sens très chanceuse d’avoir pu vivre ça. Je suis aussi très fière de pouvoir dire que j’avais une relation chaleureuse avec la souveraine." Meghan Markle a ensuite expliqué que selon elle, la monarchie britannique reste une sorte d’entreprise dans laquelle il faut trouver sa place. “L’idée, c’est de trouver quelqu’un qui croit en vous dans cette organisation. Quelle que soit la complexité d’une telle structure, vous pouvez toujours y trouver quelque chose de positif. Il faut se concentrer là-dessus.”





Sa carrière d’actrice

Au cours de cette interview, Meghan Markle a affirmé qu’elle ne comptait pas reprendre sa carrière d’actrice. “Non, c’est terminé pour moi”, a-t-elle assuré au journaliste. “On ne peut jamais dire ‘jamais’, mais je n’ai aucune intention de redevenir actrice.” Pour rappel, par le passé, la duchesse de Sussex a joué dans plusieurs films et séries, mais elle s’est surtout fait connaître en incarnant l’avocate Rachel Zane dans la série “Suits”. Cela dit, si l’un de ses enfants souhaitait se lancer dans une carrière au cinéma, Meghan Markle ne s'y opposerait pas. “En tant que mère, mon seul but est le bonheur de mes enfants. Si cela passe par le cinéma, très bien. Mais cela demande beaucoup de talent et de persévérance.”





