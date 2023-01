Meilleurs chanteurs de tous les temps : Youssou Ndour devance Bob Marley et Michael Jackson

Youssou Ndour devance Bob Marley et Michael Jackson

Youssou Ndour figure dans la liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps, établie par le magazine Rolling Stone. Youssou Ndour occupe la 69ème place du classement et devance des chanteurs tels que Michael Jackson et Bob Marley qui occupent respectivement la 86ème et 98ème place.