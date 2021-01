Melania Trump élue First Lady la moins populaire de ces 10 dernières années

Melania Trump élue First Lady la moins populaire

Si elle n’a jamais réussi à convaincre en tant que First Lady, Melania Trump a encore fait chuter sa cote de popularité en quittant la Maison-Blanche sur la pointe des pieds lundi. Comme le rapporte CNN, elle est ainsi devenue la Première dame la moins populaire de ces dix dernières années.

On a beaucoup parlé de la cote de popularité historiquement basse de son mari Donald Trump lors de son départ. Mais le désamour des Américains pour le nom Trump s'étend au-delà du président.





Dans un sondage mené par CNN, Melania Trump a obtenu une note d’approbation de seulement 42 %. Dans l’histoire récente, aucune autre première dame n’a enregistré un score aussi bas. La seule qui s’en est approchée un peu est Hillary Clinton, qui avait obtenu un taux d’approbation de 52 % à l’issue du deuxième mandat de Bill Clinton, en 2001.





Melania Trump n’a jamais été très impliquée dans les tenants et aboutissants de la Maison Blanche. Elle ne se montrait pas régulièrement, et les mauvais résultats de son mari ont probablement aussi empêché sa cote de popularité de décoller. De plus, elle et Donald Trump ont rompu avec la tradition en décidant de ne pas accueillir la famille Biden à la Maison Blanche.





La Première dame sortante semble toutefois garder un bon souvenir de cette période. “Ce fut le plus grand honneur de ma vie de servir en tant que première dame des États-Unis”, a-t-elle déclaré lundi dans un message vidéo. Mais la majorité des Américains voient les choses différemment.





En moyenne, les Premières dames américaines obtiennent un score de 70 %, comme ce fut le cas pour Laura Bush et Michelle Obama. Personne n’est jamais arrivé à battre Barbara Bush qui a convaincu pas moins de 85 % des personnes interrogées en 1993.