Met Gala 2024: Aya Nakamura fait sensation sur le tapis rouge

C’est une première. La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura a foulé ce lundi 6 mai, le Tapis de Met Gala à New York.











Elle est arrivée sur le tapis rouge en s’affichant dans une robe Balmain. Elle était la plus belle attraction de la soirée pour avoir capté toute l’attention du public.









Depuis, la tenue de la chanteuse Aya Nakamura a suscité un débat sur la toile avec de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.









Toutes les stars s'étaient données rendez-vous à cette prestigieuse soirée au Metropolitan pour l'événement mode le plus attendu de l'année, placé sous le thème "The Garden of Time”.









Le Met Gala est la plus grande soirée mode de l’année qui met à l’honneur l’exposition “Sleeping Beauties : Reawakening Fashion”. Laquelle analyse la manière dont la technologie permet de redonner vie à des vêtements trop anciens et trop fragiles pour être portés.









Retour sur les clichés de la chanteuse Aya Nakamura.