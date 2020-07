MHD s'exprime : "Pour éteindre toute fausse information, je confirme..."

"Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d’appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m’exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats et mes proches", a-t-il posté sur Twitter.



MHD brise le silence. Pour la première fois, il s'est exprimé sur sa mise en liberté.