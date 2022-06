Michael Jackson : pourquoi certains n'ont jamais cru à sa mort

Michael Jackson (Photo by GARDEL Bertrand / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)

Bien que l'autopsie ait révélé les causes de sa mort, 13 ans après, de nombreux fans sont persuadés que Michael Jackson est toujours en vie.



Ce samedi 25 juin 2022, cela fait exactement 13 ans que Michael Jackson nous a quittés. Le Roi de la pop s'était éteint le 25 juin 2009 à 50 ans, dans son manoir de Holmby Hills à Los Angeles, à la suite d'un arrêt cardiaque. Une autopsie avait révélé que sa mort était due à une overdose d'anesthésiques administrés par son médecin. Ce dernier avait d'ailleurs été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour homicide involontaire.



En décembre 2020, le quotidien britannique The Daily Mirror avait partagé des informations cachées sur cette autopsie, révélant un état de grande maigreur de la star, qui ne pesait que 55 kilos. Pourtant, on a tous déjà entendu dire que Michael Jackson n'est pas mort, il serait apparu après 2009, ou aurait "mis en scène son décès". De nombreuses théories souvent tournées à la rigolade, mais que certains prennent très au sérieux.





En 1986, le Roi de la pop avait posé dans un caisson à oxygène, dans lequel il dormait dans le but de ralentir son vieillement, de quoi laisser penser à certains que sa mort à seulement 50 ans était impossible. Plusieurs vidéos ou photos ont depuis circulé, laissant croire que Michael Jackson était toujours vivant, comme une mystérieuse silhouette, d'un homme avec un chapeau, aperçu lors d'une cérémonie hommage au chanteur.