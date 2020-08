Michelle Obama se confie ouvertement sur sa ménopause

Michelle Obama, ancienne Première Dame des Usa

Dans son podcast “The Michelle Obama Podcast” diffusé sur Spotify, l’ancienne Première dame des États-Unis aborde des sujets divers et variés de la vie quotidienne: amitié, famille, développement personnel... Dans le dernier épisode en date, Michelle Obama s’est confiée sur un sujet encore tabou: la ménopause.

Alors qu’elle avait confié souffrir d’une “légère dépression” dans l’épisode précédent, Michelle Obama a choisi de parler d’un autre sujet sensible pour le troisième volet de son podcast “The Michelle Obama Podcast”: la ménopause. Un sujet très personnel, mais qui touche en réalité toutes les femmes.





La période de la ménopause correspond à l’arrêt des fonctions ovariennes chez la femme. Suite à ça, elle n’ovule plus et n’a plus de menstruations. La ménopause est souvent accompagnée de symptômes tels que des bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale ou encore des troubles du sommeil, pour ne citer qu’eux.





Bouffées de chaleur

Accompagnée par le docteur Sharon Malone, Michelle Obama a raconté la première fois où elle a ressenti de fortes bouffées de chaleur. Malheureusement, la femme n’était pas tranquillement chez elle quand c’est arrivé. Avec Barack, ils étaient à bord de l’hélicoptère Marine One et se rendaient à une visite officielle. “C’était comme si quelqu’un avait mis une chaudière dans mon corps et l’avait allumée. Et puis tout a commencé à se dissoudre. J’ai pensé: ‘Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas faire ça’”, raconte l’ex-Première dame.





Et si Michelle Obama tient à aborder ce sujet dans son podcast, c’est parce que selon elle, parler du corps de la femme ouvertement reste un combat quotidien: “ Ce que le corps d’une femme lui fait traverser est une information importante. C’est une chose importante d’en parler dans une société, car nous sommes nombreuses à traverser ces épisodes, mais nous vivons comme si cela ne se produisait pas.”





Pour ses filles