Mike Sylla Couture : 30 ans de création ethnico-tendance

Coup de cœur immédiat, lors de notre rencontre avec le styliste franco-sénégalais Mike Sylla ! Visiter son showroom, c’est un peu partir en voyage, un voyage immobile certes, mais le dépaysement est garanti. Mike fête cette année ses 30 ans de création, 30 ans pendant lesquels il a pu démontrer à l’univers de la mode son talent de visionnaire pas comme les autres.

Mais aussi son don inné de concepteur de tendances, sa passion pour le cuir et la musique qui en font un artiste pluridisciplinaire. Le monde entier s’arrache ses créations, de New York à Saint Tropez en passant par Paris, Miami, Los Angeles, Dakar et le Maroc ( M6 raffole de ses collections).





Alors qui est Mike Sylla ? Figure de l’activisme culturel de la fin des années 80, il met à l’honneur son talent et le rayonnement qu’il apporte à la mode africaine, comme une contribution à la culture universelle. Né dans la la Médina de Dakar, cet artiste aux multiples influences est imprégné par ce quartier populaire qui transpire la culture profonde de l’Afrique de l’Ouest, tandis que la France lui a permis de créer une belle alchimie entre les deux. Par le biais de la peinture et de l’art vivant, il crée le concept Baïfall Dream & The Human Tribe qui fédère un collectif d’artistes autour de la mode. Son génie réside dans l’art de façonner le cuir et le daim, quand le charme de son travail repose surtout sur sa capacité à conjuguer son approche au passé, de la Belle Époque aux années 60-70, pour l’accorder aux exigences de la mode contemporaine.