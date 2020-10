Mike Tyson s’endort en plein milieu d'une interview: “J’ai essayé de rester éveillé tard”

Mike Tyson s'endort en plein direct

La légende la boxe Mike Tyson a été surprise en train de s’endormir en pleine interview à la télévision britannique ce mardi. La séquence insolite a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

À 54 ans, Mike Tyson va remonter sur le ring pour disputer un combat exhibition contre son compatriote Roy Jones Jr, 51 ans, le 28 novembre prochain à Los Angeles.

Interviewé pour la promotion de ce combat dans “Good Morning Britain” sur la chaîne britannique ITV, le champion du monde des poids lourds est apparu (très) fatigué. Entre deux questions des présentateurs Piers Morgan et Susanna Reid, l’Américain s’est tout simplement endormi.