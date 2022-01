Miley Cyrus perd son top pendant son concert du Nouvel An

Miley Cyrus perd le top lors d'un concert à Miami

L’année 2022 commence fort pour Miley Cyrus. Alors que la célèbre chanteuse performait sur scène à l’occasion d'un concert pour le Nouvel An, elle a été victime d'un “accident de top”. Le vêtement s’est détaché et la jeune femme a fini seins nus sur scène. Heureusement, elle a pu cacher sa poitrine au public...





Un Nouvel An dont Miley Cyrus se souviendra certainement longtemps. À l’occasion du passage à l’an 2022, la chanteuse donnait un concert à Miami diffusé sur la chaîne américaine NBC. Mais alors qu’elle chantait son célèbre titre “Party In The USA”, son top pailleté s’est soudainement détaché. En quelques secondes, la jeune femme s’est retrouvée seins nus sur scène. Elle a eu pour réflexe de se tourner et de cacher sa poitrine au public.





Visiblement embarrassée, la chanteuse a quitté la scène quelques instants pour aller chercher un blazer rouge afin de camoufler le haut de son corps. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de ses choristes qui ont continué à chanter son célèbre titre, sauvant ainsi sa prestation.