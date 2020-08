Miley Cyrus recrée le clip iconique de

MTV VMA - Il y 7 ans, ce clip avait marqué tous les esprits. Et Miley Cyrus ne l’a pas oublié. Alors qu’elle chantait pour la première fois en live son titre “Midnight Sky” aux MTV VMA 2020 ce dimanche 30 août, l’artiste a conclu sa performance perchée sur une boule disco étincelante... comme dans le clip de “Wrecking Ball”.

Malgré 14 nominations cette année, Miley Cyrus est repartie bredouille de cette cérémonie dominée par sa consoeur Lady Gaga. Pourtant sa prestation fait déjà partie des moments les plus commentés de la soirée, on vous laisse comprendre pourquoi avec le replay vidéo:

Au bout de 3 minutes de son tout nouveau titre, Miley Cyrus a gravi les marches d’un grand escalier blanc menant... à une immense boule à facettes. La chanteuse de 27 ans a alors ôté sa jupe, puis s’est installée à califourchon sur la boule pour terminer sa prestation.

Un clin d’oeil évident au clip de “Wrecking Ball” sorti en 2013 et qui avait d’ailleurs remporté le trophée de clip de l’année ensuite aux MTV VMA 2014.

Alors que cette vidéo fêtait son 7e anniversaire cette semaine, Miley Cyrus avait d’ailleurs commenté dans un tweet: “Ma perception du temps est complètement perturbée. J’ai l’impression que c’était il y a plus d’une vie... et parfois seulement hier.”

7 years of Wrecking Ball. My concept of time is completely askew. Feels like a lifetime ago... but somehow only yesterday. Thank you for all the support you gave me then and of course the love you’re continuing to show my art today. Forever grateful & inspired. pic.twitter.com/LKRubLOKdZ