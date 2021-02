Mimie Mathy se confie sur son désir de maternité: “On a essayé et ça n'a pas fonctionné”

Mimie Mathy, actrice Française

Mimie Mathy, une des personnalités préférées des Français, s’est confiée sur son désir de maternité dans une interview accordée à l’émission “Sept à huit” dimanche 21 février. “On a essayé et puis ça n’a pas fonctionné”, a-t-elle notamment raconté.





Lorsqu’elle était plus jeune, Mimie Mathy a beaucoup souffert de la solitude. L’actrice consultait régulièrement des voyantes pour se rassurer sur son avenir amoureux. “J’avais beaucoup d’amis, j’avais ma famille, mais je n’avais pas un amoureux. Je consultais des voyantes qui me disaient: ‘Ne vous inquiétez pas, vous allez le rencontrer un peu plus tard, vous allez fonder une famille, vous allez être heureuse, vous allez avoir un homme qui va vous aimer.’ Alors ça rassure, on ressort, on se dit: ‘Je vais rencontrer quelqu’un’”, a-t-elle confié dans “Sept à huit”.





En 2003, l’interprète de “Joséphine ange gardien” rencontre Benoist Gérard, qui deviendra son grand amour, lors d'un de ses spectacles. En 2005, ils se marient et commencent à réfléchir à l’éventualité d’avoir des enfants. Son époux, lui, avait déjà quatre enfants âgés à l’époque de 7 à 17 ans. “On a essayé et puis ça n’a pas fonctionné donc je n’allais pas à tout prix en avoir un à partir du moment où dans la corbeille du mariage, il m’avait amené 4 enfants délicieux, ce n’était pas grave.”





“Le monde est dur”

L’actrice craignait également de mettre au monde un enfant de petite taille. “Il y a un risque, c’est une chance sur 4. Je devais prendre le risque à 45 ans d’attendre l’échographie décisive au bout de 4 mois et de me dire: ‘Qu’est-ce que je fais? Est-ce que je le garde ou est-ce que je ne le garde pas? Est-ce qu’il m’en voudra si je le mets au monde et qu’il est comme moi?’ On ne peut pas consciemment ne pas se poser la question. Le monde est dur et moi, je n’avais pas envie que mon futur enfant puisse morfler si jamais il se trouvait dans la même situation que moi. Est-ce que j’aurais été aussi forte que l’ont été mes parents? Je ne sais pas.”