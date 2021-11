Miss France 2022 : Les photos des 29 candidates à l’élection

A la fin, il n’y en aura plus qu’une. À trois semaines de l’élection de Miss France 2022, le 11 décembre au Zénith de Caen, les photos du premier shooting officiel des prétendantes au titre ont été publiées. On y voit ainsi les 29 finalistes à l’élection (sélectionnées après des compétitions locales) qui représenteront chacune leur région avec l’ambition de succéder à Amandine Petit, Miss France 2021 et Miss Normandie 2020.



Nouveauté pour cette édition, face aux critiques toujours plus nombreuses : chaque miss aura un contrat de travail dans le cadre de la cérémonie, diffusée en direct sur TF1.



Pas de grand bouleversement à prévoir quant à la cérémonie. Parmi les 29 finalistes, 15 auront en fait déjà été sélectionnées au terme d’un entretien prévu quelques jours avant, quoi qu’il se passe pendant la soirée. Sont alors jugés, par un jury, l’éloquence de la miss, sa motivation, son physique et sa culture générale à travers un test qu’elle doit passer. Des 15 sélectionnées, on passera ensuite à 5, pendant la cérémonie, après un vote du public et du jury. Parmi les cinq derniers, une seule sera élue Miss France, uniquement grâce aux votes du public.



L’organisation de l’élection a révélé, mercredi, les détails de la cérémonie. Le thème ? « Les comédies musicales », après « Le rayonnement français dans le monde » l’année dernière. Les téléspectateurs auront droit à divers tableaux, sur Le Roi Lion, Mary Poppins ou Mamma Mia. Un spectacle que les candidates auront le temps de travailler à l’occasion d’un voyage à La Réunion où elles sont arrivées mercredi.