Miss Sénégal 2021 : ‘’ J’ai été harcelée sur les réseaux sociaux par des gens qui m’ont…’’

Fatou Lamine Lo, sur le scandale Miss Sénégal

L’affaire Miss Sénégal avait défrayé la chronique. Face au scandale, la miss Fatou Lamine Lô, successeur de Ndèye Fatma Dione, n’avait pipé mot concernant ce sujet. Dans un entretien accordé à l’Observateur, Miss Fatou Lamine Lo revient sur l’impact que le scandale a eu sur sa vie.