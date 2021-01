Modou Diol vole près de 5 millions et se réfugie au Mali pour... faire un clip

Modou Diol vole 4millions et fuit vers le Mali

Décidément, certaines personnes n’ont pas du tout froid aux yeux et sont prêtes à tout pour réaliser leurs “rêves”. C’est le cas de Modou Diol, un jeune homme qui faisait office de livreur à Dakar pour une entreprise de livraison de la place.





C’est ainsi qu’une jeune entrepreneuse sénégalaise, M. N., a fait appel à ses services pour qu’il lui dépose la somme de 4 millions 900 mille francs CFA à la banque.





Malheureusement pour elle, non seulement Modou Diol ne le fit jamais, mais il s’enfuit avec la grosse somme. Les faits ont eu lieu le 30 décembre 2020.





Momo Diol fuit vers le Mali





La victime, qui a porté plainte, n’a actuellement que ses larmes pour pleurer. Car l’affaire est, depuis lors, au point mort. Pis, Modou Diol a quitté le territoire sénégalais pour se réfugier au Mali.





C’est lui-même qui l’a fait savoir à M. N., en lui envoyant ce week-end du 16 au 17 janvier 2021, des audio et messages via WhatsApp. Modou Diol avoue avoir commis ce vol afin de réaliser son rêve de toujours : devenir artiste et sortir un clip.