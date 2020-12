MTV Music Africa Awards: Dip et OMG nominés

Pour la première fois, deux artistes vont représenter les couleurs du Sénégal aux MTV Music Africa Awards.Il s’agit des rappeurs Dominique Pereira alias Dip et Oumy Gueye, plus connue sous le nom d’OMG.Dip est nominé dans la catégorie « Meilleur artiste francophone ». Ce, à l’instar de Fally Ipupa et Innos’B.Quant à OMG, elle est la seule femme de la catégorie « Meilleur artiste Hip Hop ».