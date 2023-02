[Vidéo] Musique : Fefa s'attaque à la dépigmentation, dans "Der Bu Ñul"

Fefa chante la peau noire

"Black is beautiful". Dans ce tube, la chanteuse Fefa s’attaque poliment, mais durement aux adeptes de la dépigmentation. Elle reconnait, certes, leur choix personnel, mais prend clairement parti pour une valorisation de la peau noire. À travers ce message la jeune chanteuse met en avant la culture sénégalaise, en particulier la peau noire et les racines ancestrales conquérantes de son peuple.





On pourrait même dire que la chanteuse rend hommage à la diva de la musique traditionnelle sénégalaise Soda Mama Fall, qui est une icône et une référence en matière de valorisation de la peau noire. Un véritable discours de l'engagement et de militantisme qu'elle incarne courageusement dans sa nouvelle vidéo qui fait appelle au jeu de la séduction et du charme, mettant à profit les multiples facettes et la beauté de la peau noire.





Sorti il y a quelques heures, le clip fait déjà sensation sur les réseaux sociaux.