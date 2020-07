Musique : la chanteuse Aya Nakamura bat un record sur spotify

Sur spotify dans le monde, la chanteuse la plus écoutée actuellement est bel et bien Aya Nakamura . Comme l’indique Le Mouv, l’interprète de Jolie Nana, sa nouvelle chanson tout juste dévoilée, était classée lundi à la 288e place du top des artistes. Elle détrône PNL, JuL et Booba avec 12 millions d’auditeurs par mois sur la plateforme de streaming.



???? EH BHEEE !!Merci à vous pour tout ça ???? https://t.co/UYhsHh80Tl — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) July 20, 2020



Sur son compte twitter, la star franco-malienne a réagi : « EH BHEEE !! Merci à vous pour tout ça », a écrit Aya Nakamura vient de sortir le nouveau tube de l’été Jolie Nana.





D’après Le Parisien, le morceau a été écouté plus de 10 millions de fois en trois jours. C’est son meilleur démarrage depuis Djadja qui l’a rendue célèbre. A l’international, la star Aya Nakamura a été validée par Rihanna, Neymar et Maluma.