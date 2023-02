Musique : Lauréate du Meilleur prix musical à Dubaï, Chadia est l'attraction du DMX 2023

Chadia, Chanteuse

Lauréate du Meilleur prix du leadership féminin à Dubaï avec son orchestre le Weeli-Band, Chadia n'est plus à présenter. Cette chanteuse a marqué l'année 2022 avec plusieurs distinctions qui lui ont donné l’opportunité de se hisser sur la scène internationale. À l'occasion de la 4e édition du Salon international de music à Dakar, le DMX, Chadia a été choisie comme l'une des attractions de ce grand rendez-vous musical dans la capitale sénégalaise. Dans un entretien avec Seneweb, la chanteuse est revenue sur son prix et sur ses ambitions.





Chadia, vous êtes une chanteuse confirmée qu'on ne présente plus. Pouvez-vous nous parler un peu de vos ambitions ?





Avant tout, je remercie Seneweb pour cet entretien. Je suis artiste chanteuse compositrice internationale sénégalaise. Déjà merci pour l'intérêt que vous accordez à ma carrière. Mon ambition pour la musique, c'est de me faire connaitre d'abord chez moi à travers ma culture, à l’image des grandes stars de la musique africaine. D'être aussi à la hauteur d'une star comme Yemi Alade, Oumou Sangaré, Fatoumata Diawara, d'un Youssou Ndour et Baba Maal.





J’ambitionne de représenter mon pays à l'échelle mondiale, à travers ma musique un mélange de World Music, de folklore, d’Afro-Pulaar. Mes ambitions pour la musique sont tellement vastes, mais je vais continuer mon chemin pour les réaliser.





Vous avez été honorée l'année dernière à Dubaï en étant la seule artiste féminine qui a reçu le Meilleur prix du leadership féminin. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?





Ce prix représente beaucoup pour moi. Cette distinction est l'aboutissement de mes débuts. À l'époque, c'était très difficile, mais j'ai toujours cru en mon talent et ma musique, en toute humilité. Cela représente beaucoup pour moi. Cette consécration est un réel un plaisir. Certains mes collègues artistes me félicitent en se glorifiant de mon talent Je ne cesserai jamais d'exporter notre musique à l'international.





Dans la vie, il faut avoir de la persévérance, et aller encore plus loin. Je considère toutes ces distinctions comme des encouragements

Vous participez souvent dans des manifestations à l'international pour représenter le Sénégal. Est-ce que vous bénéficiez du soutien de votre ministère de la Culture ?





J'ai participé à beaucoup de festivals en Afrique, en Europe et parfois, c'est un peu difficile de voyager avec un orchestre complet. Mais pour être honnête, M. Aliou Sow, le ministre de la Culture, m’a été d'un bon soutien, quand je partais avec mon équipe pour aller récupérer le prix et ainsi jouer devant des hommes de culture à Dubaï en ma qualité d'ambassadrice de la culture sénégalaise. Cette distinction lui est dédiée et j’organiserai prochainement, en collaboration avec ses services, la remise officielle de la distinction avec ministre Aliou Sow.





Monsieur Idrissa Diop, Maire de Labgar, nous a aussi soutenus. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenue dans ce projet.





On vous voit souvent faire des dons dans les établissements. En tant que jeune artiste, comment réalisez-vous cela ?





Le social et Chadia vont ensemble. Chaque année, durant le mois de ramadan, j’organise avec mon staff une journée de dons dans les Daaras et les prisons pour femme. La Journée internationale de l’aide humanitaire, fêtée le 19 août de chaque année, est une date importante dans mes activités sociales. Le partage ne doit pas être un vain mot. Il faut joindre l’acte à la parole, en aidant ceux qui sont dans le besoin. Merci à toutes ces personnes qui sont omniprésentes dans ma carrière, qui me soutiennent dans mes actions sociales





Avec le Weeli-Band, que réservez-vous au grand public ?





Déjà, nous avons remporté le prix du Meilleur groupe artistique pour la promotion du leadership féminin après la sortie de notre dernière vidéo ‘’Tengade’’. Là, je prépare mon anniversaire en juillet, en l'honneur du ministère de la Culture. Le Weeli-Band est devenu ma première famille, tellement je passe plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille (lol). Des pros au grand cœur. Eux, c’est mon crew. Sans oublier les amis, les partenaires, mes fans.





Je réserve beaucoup de surprises au public pour cette année 2023.





Vos derniers mots …