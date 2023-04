Musique : le chanteur Davido raconte comment il a surmonté la perte de son fils Ifeanyi

En novembre 2022, le célèbre chanteur nigérian Davido perdait son fils Ifeanyi Adeleke. Un événement triste qui l’a éloigné de la scène musicale pendant plusieurs semaines. Dans une récente interview accordée à la télévision américaine CNN, Davido explique comment il a pu surmonter la perte de son enfant.











« C’est une chose qui m’a vraiment rendu assez fort »





« A un moment donné je n’ai pas pu ouvrir mon Instagram pendant des semaines. Un jour, je viens vérifier et je vois des messages de toutes sortes de personnes dans le monde. Ils demandaient d’après moi et m’encourageaient. C’est une chose qui m’a vraiment rendu assez fort pour me relever, retourner en studio et faire ce que j’aime », a déclaré la star nigériane. Il révèle que son 4èmealbum « Timeless » était déjà prêt avant le décès d'Ifeanyi.









« J’ai vraiment dû me calmer et prendre du recul »





« Nous avions terminé. Mais c’était une situation tragique et j’ai vraiment dû me calmer et prendre du recul », a déclaré l’interprète de « Dami Duro ». Ses fans sont sûrement heureux de le revoir sur la scène musicale. Le chanteur est tout aussi ravi. « Je suis prêt à reprendre la route » a-t-il assuré.