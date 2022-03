N°1 sur Tik-Tok : cinq choses à savoir sur Fah Aïdara

Celle qui se nomme Fatou Binetou Aïdara, à l’état civil, est le numéro 1 des Sénégalais sur Tik-Tok. Voici cinq choses que L’Observateur a révélées sur elle dans son édition de ce mercredi.



1. Abonnés



Fah Aïdara est en tête du Top 5 des Sénégalais les plus suivis sur Tik-Tok. Elle compte 1,9 million d’abonnés. Elle arrive devant «Faynara» (1,8 million), «Doudou» (1,6), «Fallou» (1,5) et «Aba No Stress».



2. Maroc



Elle a embrassé Tik-Tok au Maroc. Elle résidait au Royaume chérifien d’où elle a conquis une bonne partie de ses abonnés. Le nombre de ses fans et des likes de ses posts explose une fois son retour au bercail.



3. Contrats



Avec près de 2 millions de suiveurs, Fah Aïdara fait courir les maisons de productions et les entreprises en quête de visibilité sur Tik-Tok. Cette notoriété lui rapporte des contrats au Sénégal mais aussi à l’étranger. C’est elle-même qui fait la révélation dans les colonnes de L’Observateur en ajoutant : «Et ce n’est que le début.»



4. Instagram et Snapchat



Fah Aïdara ne brille pas que sur Tik-Tok. Elle explose les audiences également sur Instagram et Snapchat. Elle a même réussi à entraîner beaucoup de ses fans sur Tik-Tok vers les deux autres plateformes où elle étale ses talents d’imitatrice et de danseuse.



5. Meet-up