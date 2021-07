Nabilla et Thomas Vergara prennent du bon temps à Ibiza avec une star du foot

Nabilla et Thomas Vergara en lune de miel à Ibiza

En vacances à Ibiza pour leur lune de miel, Nabilla et Thomas Vergara oublient presque la fin de soirée cauchemardesque de leur mariage en France. Les époux profitent des plaisirs d’Ibiza et s’affichent même aux côtés d'une star internationale du foot.

Après le drame, le repos. La semaine dernière, Nabilla et Thomas Vergara célébraient leur deuxième mariage avec leurs proches en France. Une soirée qui devait être parfaite, mais qui a finalement viré au cauchemar. Leur chambre d’hôtel a été cambriolée alors qu’ils étaient encore en train de faire la fête avec leur famille.





“J’étais tellement heureuse de ce mariage avec toute notre famille, tous nos amis. On a passé un trop bon moment. Et quand on est rentré à l’hôtel, on a vu qu’il n’y avait plus rien, que tout avait été remué dans tous les sens, que des objets, des sacs avaient été volés”, a notamment raconté Nabilla sur les réseaux sociaux.





Coup de mou

Après leur mariage, les deux stars de téléréalité ont pris la direction de l’île d’Ibiza pour leur lune de miel. Au début du voyage, Nabilla avait du mal à gérer la séparation avec son fils Milann. “On appelle Milann tous les jours en vidéo, parfois deux fois par jour. Mais c’est vrai que Nabilla est triste. Aujourd’hui, on était à la piscine toute la journée, et elle me disait ‘je veux rentrer, je veux rentrer’. Au bout de quinze minutes, elle voyait tout en noir”, racontait son mari.





Une belle rencontre