Nabilla et Thomas visés par une plainte pour chantage et menaces de mort

Après le bonheur, la tourmente. Alors qu’ils viennent tout juste d’accueillir leur deuxième enfant, Nabilla et Thomas Vergara font aujourd'hui l’objet d'une plainte de la part d'une agence immobilière.





L’histoire a commencé il y a quelques mois. À l’époque, Nabilla et son compagnon, qui sont installés à Dubaï, cherchaient un logement à Paris pour se rapprocher de leurs familles respectives en vue de la naissance de leur deuxième enfant. Mais leurs recherches se seraient soldées par une escroquerie, selon la star. Comme elle l’avait raconté sur les réseaux sociaux, elle avait versé une somme considérable à une agence pour louer un bien... qui n’était en réalité pas disponible.





Escroquerie?

“L’agence avait l’air sérieuse. La personne au bout du fil, pareil. J’avais la photo de cette personne. On avait un contrat (...) Mais une des femmes qui travaille dans l’appartement nous a dit qu’il appartenait à des personnes qui ne souhaitent pas du tout louer”, avait-elle raconté peu de temps avant son accouchement.





Mais selon l’agence en question, la réalité est tout autre. Contacté par le site TV Mag, Olivier Tomas, le président et fondateur de la société The Adress, a souhaité clarifier la situation. “J’étais en contact - et je le suis toujours - avec leur assistant avec qui cela se passait bien. Nous avions fait un énorme travail tous les deux afin de trouver l’appartement qu’ils souhaitaient”, a-t-il expliqué, avant de poursuivre: “J’ai donc pris contact avec un confrère agent immobilier et concierge qui m’a proposé un appartement qui a beaucoup plu à l’assistant de Nabilla et à Nabilla elle-même. Nous avons procédé à sa réservation auprès du propriétaire”. Or, ce dernier a finalement décidé de se rétracter, à un mois de l’arrivée du couple en France.





Suite à cette annulation, l’agence aurait proposé d’autres biens au couple, qui n’a jamais répondu. Jusqu'à ce qu’une amie de la star, “une avocate de Marseille”, lui “hurle dessus pour demander le remboursement de l’argent versé avec, en plus, le double de la somme en dommages et intérêts”.





Menaces

Olivier Tomas affirme également avoir reçu “un message téléphonique, avec photos à l’appui, du mari de Nabilla avec des menaces de mort” à son encontre, ainsi que celle de ses collaborateurs et de ses enfants. “Il me disait avoir payé 15.000 euros des gens pour mettre un contrat sur notre tête. Des choses de fou!”