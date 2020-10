Nabilla prend du recul: “Le succès n’apporte pas que du bon”

Nabilla, stars de la Télé-réalité

Depuis sa célébrité soudaine en 2011, Nabilla a connu des hauts et de bas. Si la jeune femme est désormais une maman comblée et une épouse très amoureuse, son quotidien n’a pas toujours été aussi rose. Sur son compte Snapchat, la star des réseaux sociaux s’est livrée à cœur ouvert sur les dérives de la célébrité.





“J’ai perdu plein de copines quand j’ai été connue. Quand j’ai connu la gloire, ça a été difficile. Il y a plein de copines qui pensaient que je les délaissais alors que je n’étais pas forcément bien à ce moment-là, je vivais des choses pas très cool et elles pensaient que j’étais au top et que je les négligeais (...). On perd beaucoup d’amis”, raconte la jeune femme de 28 ans à ses abonnés, citée par le magazine Public.





L’argent

Nabilla explique également que certaines personnes étaient attirées par son succès, par son argent. “Je suis quelqu’un de fidèle en amitié, j’ai toujours aidé tout le monde, que ce soit dans la vie ou financièrement. J’ai un grand cœur, tout le monde le sait, et je partage tout. J’ai toujours aidé les gens comme je pouvais, ma famille, mes amis, de toutes les manières possibles. Mais il y a des gens qui en veulent toujours plus. À un moment donné, je ne suis pas une banque. J’ai ma famille et si tu es avec moi, c’est parce que tu m’aimes, pas parce que je suis connue ou que j’ai de l’argent.”





Bientôt une nouvelle téléréalité?