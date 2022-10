[Video] Nabou Dash fait son mea culpa : "pardonnez-moi, j'ai été atteinte mystiquement..."

Nabou Dash fait son mea culpa

Comme elle l'avait promis à sa famille et ses fans, Nabou Dash est bien déterminée à faire de ce mariage avec Mbergane, son "first last wedding", même si ce n'est pas son premier mariage.





La boss de Dash Clother, après s'être exilée au Togo suite aux difficultés auxquelles elle était confrontée, est revenue beaucoup plus fraîche et en bonne santé mentale. Cet état, elle le doit bien à sa réconciliation avec son mari.





Cerise sur le gâteau, l'initiatrice de Dash Solidarité a demandé pardon à toute la famille Mbergane qu'elle avait traîné dans la boue, notamment ses coépouses.





"Je vous demande tous pardon par la grâce de notre mari. Je suis désolée pour tout le désagrément que je vous ai causé mais je n'étais pas moi même au moment des faits, j'ai été atteinte mystiquement mais je suis bien maintenant", se justifie-t-elle.