Nabou Dash met en garde son ex "coco": "je ne suis plus ta femme et si tu continues..."

Quand Nabou Dash disait à son "coco national", comme elle aimait appeler son ex mari, "Sekouniou bayanté" (notre relation, c’est pour la vie), ce dernier ne se doutait sûrement pas que la fin était proche.



Après avoir demandé le divorce, la patronne de Dash Clother ne veut plus entendre le nom Fall associé au sien. D'ailleurs, dans un live sur Instagram, elle met en garde son ex mari qui la présente toujours comme sa dulcinée. Une situation qu'elle ne supporte pas. En effet, ayant visiblement tourné la page, elle annonce son prochain mariage avec un "homme important", dit-elle.



Dans son live, Dash ne manque pas l'occasion d'égratigner son ex coépouse, la première femme de M. Fall. "Retourne voir ta femme et si elle n'est pas assez coquette pour toi, je lui partagerai volontier mes astuces pour que tu me laisses tranquille", ironise-t-elle.



Enfin, Nabou Dash menace de déposer une plainte contre son “ex coco” et de le traîner dans la boue si celui-ci continue de clamer partout qu'elle est encore sa femme.