[Vidéo] Nabou Dash tire sur Adji Sarr et raille sa façon de parler

Nabou Dash tire sur Adji Sarr

“J'en ai ras-le-bol de cette fille!”, crie Nabou Dash qui a violemment pris à partie Adji Sarr lors de son dernier live. "Adji Sarr est une tête vide qui se noie dans ses mensonges à chacune de ses sorties", estime la patronne de Dash Clother qui ne se prive pas de moquer la façon de parler de celle qui se dit victime de viols multiples de Ousmane Sonko. Nabou Dash donne quand même un conseil à Adji Sarr : " Si tu veux être une star comme moi, tu n'a qu'à faire des lives au lieu d'accuser Ousmane Sonko sans même pour autant être capable d'apporter des preuves, et ça depuis plus d'un an".