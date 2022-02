Naomi Campbell dévoile le visage de sa fille pour la première fois: “Elle n’a pas été adoptée”

la fille du mannequin Naomi Campbell

À peine venue au monde, la fille du mannequin Naomi Campbell connaît déjà son heure de gloire. L’enfant et sa maman ont fait ensemble la couverture du British Vogue du mois de mars 2022. L’occasion pour la femme de 51 ans de dévoiler pour la première fois le visage de sa fille et de faire quelques confidences à son sujet. “J’étais prête pour un nouveau chapitre”, a-t-elle notamment confié au sujet de sa nouvelle vie de mère.





Naomi a annoncé en mai 2021, à l’âge de 50 ans, qu’elle avait secrètement donné naissance à une fille. Dans les colonnes de Vogue, le mannequin confie qu’elle peut “compter sur les doigts d’une main le nombre de personnes qui étaient au courant” de l’arrivée de sa fille. Encore aujourd’hui, beaucoup de mystère entoure l’enfant. Son nom, par exemple, est toujours inconnu. La star a également affirmé une nouvelle fois que sa fille n’avait pas été adoptée et qu’elle était bien son enfant.

“Bénédiction”

“Elle est ma plus grande bénédiction”, a ajouté la femme de 51 ans. “Elle est la meilleure chose que j’ai jamais faite.” Le mannequin a également évoqué plus en détails le caractère de sa fille : “Elle aime voyager autant que moi, pas de gémissement au décollage ou à l’atterrissage. Elle est très sage: elle dort très bien, elle ne pleure presque jamais et on me dit qu’elle est très éveillée pour son âge. Elle vient de commencer à se balancer, ce qui est bien. Elle rit beaucoup. Elle parle presque.”