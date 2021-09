Naomi Campbell nommée "Reine du monde"

L’actrice et mannequin britannique Naomi Campbell vient de rejoindre l’organisation caritative de développement international Queen’s Commonwealth Trust (QCT), en tant qu’ambassadrice mondiale pour soutenir les jeunes leaders. L’organisation caritative l’a nommée « Reine du monde ».





Fondée en 2018, cette organisation à but non lucratif soutient les jeunes qui visent le changement dans leurs communautés dans des secteurs tels que la santé, l’environnement et l’éducation.





Pour cette année, qui marque les 70 ans de règne de la reine Elizabeth en 2022, l’organisme de bienfaisance a lancé un fonds Platinum Jubilee pour les jeunes leaders afin de soutenir davantage les entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans, dans les 54 pays du Commonwealth. En tant qu’ambassadrice mondial QCT Platinum Jubilee, le rôle de la nouvelle Reine du monde sera de rehausser le profil de la campagne de financement de la fiducie ainsi que de promouvoir le travail de ces jeunes dirigeants.





« Peu importe d’où vous venez ou où vous êtes maintenant, il y a de jeunes leaders au sein de votre communauté qui font un travail incroyable. Parfois, ils ne sont pas vus et certains d’entre eux peuvent même ne pas encore se considérer comme des « leaders », mais ils méritent tous notre soutien, et l’accès à l’éducation et aux ressources », a déclaré Naomi Campbell.





« Je travaille sur l’autonomisation des jeunes, depuis plus de 25 ans. C’est quelque chose qui me tient à cœur et je continuerai à faire tout ce que je peux pour assister cette génération de jeunes, afin qu’ils puissent créer un avenir meilleur pour leurs communautés », a-t-elle ajouté.