Nawel, la sœur de Jamel Debbouze, fiancée à un Belge

La soeur de Jamel Debbouze, Nawel se marie

Nawel Debouzze s’est fiancée à celui qui partage sa vie depuis près de deux ans maintenant, l’homme d’affaires belge d’origine marocaine Fouad Ben Kouider. Comme l’a révélé la jeune femme ce week-end sur Instagram, ce dernier lui a demandé sa main lors d'une escapade à Monaco.





Bonne nouvelle pour la famille Debbouze. Nawal, la petite sœur de Jamel, va se marier avec Fouad Ben Kouider. Comme l’a raconté la jeune femme en exclusivité au magazine Gala, l’homme d’affaires a emmené sa compagne en week-end à Monaco où il l’a demandée en mariage lors d'un dîner romantique au restaurant de l’hôtel de Paris de Monte-Carlo, juste en face du célèbre casino.





Discrets sur leur relation, les deux amoureux se sont rencontrés en novembre 2019 à Marrakech. Ce n’est qu’en février dernier, à l’occasion de la Saint-Valentin, que Nawal a dévoilé le visage de l’élu de son cœur sur Instagram. “Je suis tre?s heureuse d’e?tre a? tes co?te?s et tu embellis ma vie, donc merci. Chaque jour que Dieu fait, je me re?jouis de te retrouver et de de?couvrir la beaute? de notre destine?e...”, avait-elle écrit en légende d'un cliché d’elle et de son compagnon.





Très active sur les réseaux sociaux, la petite sœur de Jamel Debbouze est créatrice de mode et possède sa propre marque de sacs à main, Jude Jude. Quant à son futur mari, il cumule les casquettes: agent de footballeurs, spécialiste en nutrition, relations presse, gestion de patrimoine et même en comptabilité, Fouad Ben Kouider semble savoir tout faire.