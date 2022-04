Ndèye Aly Lom : trois choses à savoir sur la deuxième épouse d’El Hadji Diouf

Le footballeur à la retraite El Hadji Diouf a épousé Ndèye Aly Lom comme deuxième femme. Les images de la dame, notamment aux bras de sa belle-mère, Fatou Diouf, ont fait le tour de la toile. Mais que sait-on de la nouvelle élue de l’enfant de Balakoss ? L’Observateur a tenté de répondre à cette question dans son édition de ce mercredi. Nous avons retenu trois choses.



1. Date du mariage



L’union entre El Hadji Diouf et Ndèye Aly Lom était manifestement un secret bien gardé. Les images de cette dernière en robe de mariée sont sorties sur les réseaux sociaux samedi dernier alors que le mariage a été célébré une semaine plus tôt à Ouagou Niayes, chez la grand-mère paternelle de la désormais madame Diouf.



2. «Elle m’appelle maman»



Les images ont fait le tour du web : Ndèye Aly Lom, la deuxième épouse d’El Hadji Diouf, aux bras de sa belle-mère, Fatou Diouf. Les deux dames étaient tout sourire. Signe d’une grande proximité, à entendre la mère de l’ancien footballeur. «Elle n’est pas ma bru, mais ma fille, s’enflamme Fatou Diouf. Depuis qu’elle est avec El Hadj, elle m’appelle maman. Elle a de l’affection pour moi et mes enfants. Je suis très contente.»



3. Rencontre en France



El Hadji Diouf et sa deuxième femme, Ndèye Aly Lom, se sont connus en France où vivait cette dernière. Née à Liberté 4, Ndèye Aly Lom part s'installer dans l'Hexagone, auprès de sa mère, après son cycle primaire passé au Sénégal. Elle avait gardé le lien avec sa terre natale où elle revenait régulièrement pour les grandes vacances. Ce n’est qu’il y a deux ans qu’elle est rentrée définitivement au Sénégal pour s’installer à Ouagou Niayes. C’est à ce moment-là que les habitants du quartier ont remarqué les fréquentes visites d’El Hadji Diouf.