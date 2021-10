Netflix cherche des talents en Afrique : 100 000 dollars pour le gagnant

Concours de vidéos de Court-métrage à Netflix

Netflix et l'Unesco se sont associés pour lancer un concours de courts-métrages en Afrique subsaharienne, sur le thème «Repenser les contes populaires africains». Il est ouvert aux cinéastes émergents d’Afrique subsaharienne, selon un communiqué de l’Unesco.





Les gagnants de cette compétition seront formés et guidés par des professionnels du cinéma et disposeront d'un budget de production pour réaliser des courts-métrages. Ils seront diffusés en première sur Netflix dès 2022, sous la forme d'une mini-série intitulée «Anthologies des contes populaires africains».





100 000 dollars pour six lauréats





Un des principaux objectifs du concours est de découvrir de nouveaux talents et d'offrir aux cinéastes émergents d'Afrique subsaharienne une visibilité internationale. «Nous sommes à la recherche des adaptations les plus audacieuses, intelligentes et inattendues des grands contes populaires africains, et les partagerons avec les amateurs de divertissement dans plus de 190 pays», lit-on dans le communiqué.





Le concours, qui sera supervisé par Dalberg, est ouvert depuis ce 14 octobre 2021, et ce jusqu’au 14 novembre 2021. Les six lauréats recevront chacun une enveloppe de production de 75 000 dollars par l'intermédiaire d'une société de production locale pour la création, le tournage et la postproduction de leur film, avec les conseils de mentors sélectionnés par l’Unesco et Netflix, afin que toutes les personnes impliquées dans la production soient dûment récompensées. Chacun des six gagnants recevra aussi 25 000 dollars.





Une aubaine pour les auteurs africains





L'Unesco et Netflix sont intimement convaincus de l'importance de promouvoir divers récits locaux et de les faire découvrir au monde entier. Ce concours a pour but de permettre aux auteurs africains de présenter leur contenu à un public international.