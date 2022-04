Netflix perd 200 000 abonnés : Elon Musk désigne le coupable…

Perte d'abonnés de Netflix, Elon Musk désigne le coupable

Pas un jour ne passe sans qu'un géant du numérique n'essuie un commentaire cynique de sa part. Après avoir donné des sueurs froides à Twitter, Elon Musk attaque cette fois Netflix. La plateforme de streaming va mal: pour la première fois depuis dix ans, elle enregistre une perte de 200 000 utilisateurs, pour le premier trimestre 2022. Depuis l'annonce de ce déclin, l'action de Netflix plonge à New-York, ce qui n'a pas manqué de faire réagir le directeur de Tesla et SpaceX.





Sous un article qui évoque la chute boursière de Netflix, Elon Musk a attribué cette perte de vitesse au « virus woke » qui rend la plateforme « irregardable ». Le wokisme, décrié et particulièrement instrumentalisé par les politiques conservateurs, signifie l'inclusion et la représentation de personnes minorisées et discriminées. Y compris au casting des films et séries proposés sur la plateforme, donc. Un engagement dans l'ère du temps qui n'a pas l'air au goût du milliardaire.