Nomination : Sidiki Diabaté, nouvel Ambassadeur de Hollantex

Sidiki Diabate, Ambassadeur Hollantex

L'artiste-chanteur malien Sidiki Diabaté, surnommé ‘’le Prince de la kora’’, auteur de plusieurs hits couronnés de succès en Afrique et à travers le monde, vient d'être honoré par la grande société de marques africaines Hollantex. Il a été nommé Ambassadeur de ladite structure.





C'est dans le but d'une collaboration entre l'artiste et la société, pour mieux vendre l'identité africaine à l'échelle mondiale.





L'artiste exprime sa joie dans les réseaux, après sa nomination. "La famille, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis le nouvel ambassadeur d'Hollantex, l’une des plus grandes marques panafricaines de tissus Wax. Je fais désormais officiellement partie de la Maison Hollantex, avec qui je partage les mêmes valeurs culturelles et traditionnelles de l’Afrique. Je suis honoré par cette collaboration. C’est une marque dont les couleurs m’ont toujours inspiré. Les designs et les couleurs Hollantex incarnent pleinement mon style personnel. Une représentation des cultures et couleurs africaines. J’ai hâte de vous faire découvrir les couleurs joviales de collections Hollantex. Restez connectés et abonnez-vous sur @Hollantex Hollantexwax Hollantexfabric Hollantexambassador Hollantexcolors", a-t-il fait savoir à son public.