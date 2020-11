Nouveau drame pour le chanteur Bobby Brown: son fils est décédé à l’âge de 28 ans

Bobby Brown en deuil

Mercredi 18 novembre, les journalistes du site TMZ ont rapporté que Bobby Brown Jr., le fils du chanteur Bobby Brown, a été retrouvé mort chez lui à Los Angeles. Le jeune homme était âgé de 28 ans.

Bobby Brown, artiste et ex-mari de Whitney Houston, est une nouvelle fois en deuil. Bobby Brown Jr., son fils, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles, précise TMZ. L’information a par la suite été confirmée par le département de police de Los Angeles. Une enquête a été ouverte, mais plusieurs sources ont expliqué dans la presse “qu’elles ne pensent pas qu’il s’agisse d’un acte criminel”, selon des propos rapportés par le Daily Mail.





Bobby Brown Jr. était le plus jeune fils de Bobby Brown et Kim Ward. C’est la deuxième fois que le producteur perd un enfant, cinq ans après la mort de Bobbi Kristina, la fille qu’il a eue avec Whitney Houston. La jeune femme avait été retrouvée inconsciente dans sa baignoire en Géorgie. Elle avait passé six mois dans le coma. Bobbi Kristina est finalement décédée à l’âge de 22 ans.





Sur Instagram, Landon, un des cinq frères de Bobby Brown Jr., lui a rendu hommage. En légende d’une photo de son frère, il a écrit: “Je t’aime pour toujours King.”