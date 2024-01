Nouvel an : Kanye West annonce que Bianca ne portera « pas de pantalon cette année »

Ce 2 janvier 2024, quelques heures après la célébration du nouvel an, Kanye West donne de ses nouvelles via Instagram où il marque son retour. Le rappeur le plus controversé des USA a publié des photos de son épouse Bianca Censori dépourvue de pantalon.





Des clichés qui ont attisé la colère des internautes qui insinuaient que Bianca Censori serait le pantin de Kanye West et que le rappeur comme toujours, aurait proscrit le port de ce genre de vêtement à sa chérie.





Ne s’arrêtant pas là, Kanye West a poussé le bouchon un peu loin en affirmant que Bianca Censori ne portera pas de pantalon cette année. « Pas de pantalon pour cette année », a-t-il légendé.





Sur la toile, cette sortie de l’artiste continue de susciter une vague de réactions diverses.