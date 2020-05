Nouvelles plaintes contre Harvey Weinstein

Harvey Weinstein

Dans une nouvelle procédure judiciaire à l'encontre de l'ancien magnat du cinéma Harvey Weinstein, quatre femmes l'accusent d'harcèlement et viol. L'une d'entre elles était mineure à l'époque des faits.

Les femmes auraient toutes été invitées dans les bureaux et chambres d'hôtel de M. Weinstein pour de soi disant réunions d'affaires.Selon les accusatrices, deux d'entre elles auraient été violées et les autres auraient été forcées à avoir des relations sexuelles orales.





23 ans de prison

Le producteur de films et son entourage ont incité les femmes en question à passer sous silence les faits, menacées que leur carrière pourrait être détruite dans le cas contraire. L'affaire civile est portée par les quatre accusatrices qui souhaitent rester anonymes. Hormis Harvey Weinstein, son frère et partenaire d'affaires Bob, le studio Miramax et Walt Disney, à l'époque maison mère de Miramax, sont aussi poursuivis.





Après avoir régné sur Hollywood, M. Weinstein est derrière les barreaux depuis plusieurs mois, condamné à 23 ans de prison. Reconnu coupable à New York d'agression sexuelle sur l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi et de viol sur l'ancienne actrice en devenir Jessica Mann, Harvey Weinstein doit encore répondre d'accusations d'agressions sexuelles devant la justice californienne.