Nuit de l’excellence africaine : Cherifou sacré meilleur artiste de la diaspora

La nuit de l’excellence africaine a été célébrée ce 17 novembre à Paris.



La prestigieuse cérémonie a récompensé plusieurs catégories et parmi les nombreux nominés africains qui ont retenu l’attention du jury figure l’interprète de « Pop Pop ». L’artiste sénégalais Cherifou a remporté le prix du meilleur artiste de la diaspora grâce à ses hits et son ascension assurée dans l’industrie musicale africaine.



Félicitations à l’artiste qui a été hissé au sommet grâce à sa voix charismatique et son style artistique assez particulier. La qualité de ses productions a également porté ses fruits.