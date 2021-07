Obama a du goût : Wasis Diop est dans sa playlist musicale pour l’été

Un peu de chauvinisme : On peut désormais dire qu’en matière de musique, Obama a du goût ! L’ancien président des Etats-Unis a placé dans sa playlist musicale pour l’été 2021, le très talentueux sénégalais Wasis Diop.



Une belle liste de 38 titres, dans laquelle on retrouve, pêle-mêle, quelques tubes d’anthologie des Rolling Stones (Tumbling Dice), de Bob Marley (Exodus), de Stevie Wonger (If you really love me), Chicago (Does anybody really know what time it is ?), ou encore, des classiques plus récents, de Jay Z (Allure), Rihanna (Desperado), Bruno Mars (Leave the door open), entre autres.



Everything Is Never Quite Enough est tiré de l’album éponyme, sorti en 2003, avec 17 autres titres. Musicien, auteur et compositeur sénégalais né vers 1950 à Dakar, Wasis Diop est l’un des artistes sénégalais les plus reconnus sur la scène internationale. Fils d’un haut dignitaire lebbou, il a grandi au quartier cosmopolite de Colobane, dans une famille qui a connu d’autres succès, notamment celui de son frère, cinéaste, Djibril Diop Mambety, mais également desa fille, Mati Diop, réalisatrice du film "Atlantique", primé en 2019 au 72e festival de Cannes (Grand prix du jury).