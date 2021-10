Omar Sy à Dakar : Il partage des moments de complicité avec sa mère et séduit les internautes

Sur son compte Instagram, Omar Sy révèle qu’il séjourne actuellement au Sénégal. Il a d’ailleurs partagé deux rares photos au côté de sa maman. Tout sourire, le duo mère-fils apparait confortablement installé sur un banc avec une vue imprenable sur l’océan.



Un beau moment de complicité qui a touché les internautes. "Le paradis se trouve sous les pieds des mères", "Le plus beau trésor du monde, une maman", "Magnifique ta maman Omar ! On dirait ta sœur", "Longue vie à elle.



Même des stars comme Matt Pokora, Laeticia Hallyday et Ahmed Sylla ont réagi à la publication, avec plusieurs cœurs rouges en guise de commentaires.



L’interprète d’Assené Diop dans "Lupin" et papa de cinq enfants, s’accorde depuis quelques semaines une pause au "pays de la Teranga".