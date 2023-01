Omar Sy attaqué par les politiciens français après ses propos sur l'Ukraine

Omar Sy attaqué par les politiciens français

Dans une interview publiée par le journal Le Parisien, le jour de l’An, Omar Sy, l’acteur franco-sénégalais donnait son point de vue sur les conflits dans le monde notamment en Ukraine. La star de cinéma a laissé entendre que cette guerre n’a pas été « une révélation dingue pour lui ». « Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde. On se rappelle que l’homme est capable d’envahir, d’attaquer des civils, des enfants. On a l’impression qu’il faut attendre l’Ukraine pour s’en rendre compte. Oh, les copains ? Je vois ça depuis que je suis petit. Quand c’est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages, nous on ne fait plus ça » a-t-il déclaré.





Omar Sy va ensuite sortir la phrase qui a lancé la polémique : « quand c’est en Afrique vous êtes moins atteints ? ». Ce « vous » utilisé par l’acteur n’est pas adressé à la France, a tenté d’expliquer le Parisien dans un article publié récemment. Ce pronom désigne les personnes qui se sentent moins concernées quand des enfants sont tués dans les bombardements à l’autre bout du monde, soutient le média français.





« Ingratitude odieuse »





Seulement, la polémique est déjà lancée. Charles Consigny, un avocat politiquement engagé auprès de Valérie Pécresse trouve que Omar Sy fait montre d’une « ingratitude odieuse » vis-à-vis de la France. Julien Odoul, le député du Rassemblement national, va aussi s’en prendre à Omar Sy. Pour cet élu du parti d’extrême droite, ce qui est dérangeant avec la déclaration du franco-sénégalais, « c’est l’indignation sélective d’une starlette du showbiz ultra-privilégiée ».





« Il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel »





L’eurodéputée Nathalie Loiseau, moins virulent, rappelle à Omar Sy que des militaires français sont morts au Sahel en combattant les djihadistes. « Il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Non, Omar Sy, les Français ne sont pas moins atteints par ce qui se passe en Afrique. Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d’être menacés par des terroristes » a-t-elle twitté.