Omar Sy parodie Aya Nakamura : la vidéo inspirée du SAV divise

Dimanche 22 novembre 2020, Omar Sy a partagé une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Alors qu'il reprend le personnage mythique de Doudou du SAV, les avis sur sa vidéo sont mitigés. Si les stars adorent, de nombreux internautes on trouvé son imitation grotesque et caricatural...





À tout juste 25 ans, Aya Nakamura est l'artiste française la plus écoutée sur Spotify ! Révélée au grand public par le single Djadja, la chanteuse a sorti son troisième album cette année et révélé à ses fans il y a quelques semaines le clip de son single intitulé, Doudou. Ce qui a donné une idée à Omar Sy... Star internationale, le comédien a été révélé dans le S.A.V des émissions aux côtés de Fred Testot en 2005. Dans ses sketchs, l'époux d'Hélène Sy avait différents personnages : Jean Le Guindé, le sorcier vaudou, mais également... Doudou, qui parodiait des chanteurs en devenant Doudou U2, ou encore, Doudou Claude François. Alors qu'Aya Nakamura cartonne avec son titre Doudou, le comédien a partagé une vidéo... De Doudou Aya Nakamura ! "C'était trop tentant...", a-t-il expliqué en légende.





Nostalgiques, de nombreuses stars ont été heureuses de voir ce sketch et l'on fait savoir sur Instagram. C'est notamment le cas de Gims, M. Pokora, Ladji Doucouré, Assa Traoré, Black M, Princess Erika, Moundir, le rappeur Mokobé, qui a écrit : "On en avait besoin avec toutes ces histoires de confinement et couvre-feu de retour comme jamais !!! Merci" ; ou encore, de Sheila, qui a partagé : "Super ! Quel rythme ! Tu grooves à mort Omar ! J'adore !!!" Unanimes, les internautes ont ajouté : "Mais punaise, je suis choquée. Avant-hier, je disais à mon mari que ce serait trop bien qu'Omar nous fasse un couplet sur Doudou d'Aya. Et boum, il le fait. Juste génial !!! Franchement, vous avez fait ma soirée-là." ; "J'ai tellement ri" ; "On a tous besoin de revoir Doudou !!" ; "Merci pour ce clin d'œil ! Tu nous régales !" ; "Ramenez-nous le SAV des émissions !!" c’était trop tentant ... @AyaNakamuraa #Doudou pic.twitter.com/qSwaShCdqc — Omar Sy (@OmarSy) November 22, 2020

"On est fatiguée de ces imitations des femmes noires en forçant sur l'accent"