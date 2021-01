Oumar Seck (journaliste) : «Pourquoi je mets toujours un nœud papillon»

«J'ai fait ma formation de journalisme, de 1981 à 1983, en Belgique. Je me forgeais sur tous les plans : professionnel, social et personnel. Je n'ai jamais vu le Premier ministre de l'époque sans nœud papillon. J'ai décrypté cet attachement indéfectible comme une fidélité et j’ai alors décidé de m'y mettre».Telle est la réponse servie par le journaliste Oumar Seck, dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, aux nombreux Sénégalais, d’ici et d’ailleurs, qui se sont toujours interrogés, à juste raison, sur l’attachement atavique de cet imam, oui vous avez bien lu, à l’accessoire vestimentaire qu’est le nœud papillon.