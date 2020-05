Pamela Anderson prête à se marier “encore une fois”

Pamela Anderson prete à se marier

Après cinq mariages infructueux, la star n’a toujours pas perdu espoir.

En janvier dernier, on apprenait que Pamela Anderson s’était mariée avec le producteur américain Jon Peters. Mais douze jours à peine après leur union, une procédure de divorce avait été entamée.

Dans une interview publiée dans le New York Times ce jeudi, Pamela a déclaré qu'il n’y avait "jamais" eu de mariage. “Il n’y avait pas de mariage, il n’y avait rien”, a-t-elle déclaré. “J’étais en Inde pour faire un panchakarma [un processus ayurvédique permettant de purifier l’organisme, NDLR] et je suis restée trois semaines dans ce centre ayurvédique, à méditer, tout était si clair”, a-t-elle expliqué.





“Je suis revenue et BOUM, en 24 heures, j’ai vu Jon. C’était comme un petit tourbillon. Cétait fini très vite, et ce n’était rien. Rien de physique. C’est juste une amitié”. Elle a ajouté qu’“aucun coeur n’a été brisé”, mais qu’elle n’est plus en contact avec le producteur, avec qui elle était amie depuis de longues années.





Quoi qu'il en soit, Pamela Anderson est aujourd'hui prête à se marier une nouvelle fois. “Encore une fois, s’il vous plaît, mon Dieu. Encore une fois”, a-t-elle imploré.